McCartney překvapil koncertem zdarma v liverpoolském klubu The Cavern

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Liverpool - S oblíbenými hity jako Love Me Do nebo All My Loving vystoupil dnes hudebník Paul McCartney v liverpoolském klubu The Cavern, v němž na počátku 60. let začínala skupina The Beatles.