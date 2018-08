Další sebevražda v showbyznysu. Potetovaný model Zombie Boy spáchal sebevraždu. Trpěl depresemi, říká Lady Gaga

„Zpráva o sebevraždě mého přítele byla víc než devastující,“ píše na Twitteru Lady Gaga. V roce 2011 se Genest podílel na klipu Lady Gagy Born This Way, který mu následně zaručil světovou slávu.

Model měl celé tělo pokryté tetováními, a to včetně tváře a lebky. S tetováním Genest začal ještě v 16 let a pokračoval v něm až do momentu smrti, kdy mu bylo 32. Díky svým tetováním se dostal do Guinnessovy knihy.

Samotná Lady Gaga dlouhodobě trpí psychickými problémy, zpěváčka se o tom nebojí otevřeně mluvit. Tvrdí, že ve společnosti často dochází ke stigmatizaci tohoto problému. Lidé, kteří se s těmito problémy setkávají kvůli předsudkům začínají víc trpět.