Uspěje román Samuraj jako jeho předchůdce?

Romanopisec, kritik a dramatik Šúsaku Endó(1923-1996) patřil k příslušníkům tzv. třetí poválečné generace japonských spisovatelů. Narodil se v Tokiu, dětství strávil v Mandžusku, odkud se po rozvodu rodičů vrátil s matkou do Japonska. V jedenácti letech byl pokřtěn, což zásadně ovlivnilo jeho život. Endó studoval literaturu na univerzitách v Keió a v Lyonu. Studium v Lyonu mu zkomplikoval špatný zdravotní stav, který ho přiměl k návratu domů. Zkušenost s náboženskou diskriminací v Japonsku, rasismem ve Francii a s vážnou nemocí se posléze promítla do jeho psaní. Leitmotivem jeho děl je především morální dilema člověka.



V románu Samuraj se autor opět vrací do období střetu křesťanské víry a japonské kultury a mentality. Tentokrát ale z obrácené perspektivy – hrdiny knihy jsou Japonci, nikoliv evropští misionáři, jako tomu bylo v románu Mlčení(1966).

Výměnou za právo obchodovat s Latinskou Amerikou se skupina samurajů vydává spolu s františkánským knězem na cestu do křesťanského světa. Jejich poslání předchází dlouhá cesta do Evropy a španělské Ameriky, audience u papeže v Římě a přijetí křtu, který vnímají jako prostředek k získání náklonnosti Evropanů. Při návratu do Japonska však zjišťují, že situace se mezitím změnila. Šógunát o vazby se Západem nemá zájem a křesťané jsou pronásledováni. Místo očekávané odměny tak skupinu samurajů čekají výslechy, podezírání a trest.

Román je zároveň intenzivním vnitřním dramatem a pozoruhodnou cestopisnou knihou, která přináší mnoho nečekaných setkání a pohledů. Ačkoliv ho Endó dokončil již v roce 1980, témata, o kterých pojednává, jsou nadčasová. Důležité a hluboké otázky po smyslu a podstatě víry, po vztahu člověka k jeho kořenům a identitě, jsou dnes stejně aktuální, jako byly v době vzniku knihy.



Mistrné vypravěčství, propracovaná psychologie postav i barvitá líčení z cesty japonských vyslanců do cizích světů, to vše přispívá k atraktivnosti knihy jednoho z klasiků moderní japonské literatury.



„Šúsaku Endó je neuvěřitelný vypravěč. Vezme vás na cestu zpátky v čase a na cestu zpátky k sobě samotnému, ke své nejhlubší víře, svým strachům, pochybnostem a tužbám. A to je jeho záměr.“ Amazon